Bartın'da denize girmek yasak mı? Bartın'da deniz yasağı bitti mi? Denize girmek ne zaman kadar yasak? Bartın'da plaj ve denize girmek serbest mi, yasak kalktı mı?
Bartın'da denize girmek yasak mı? Bartın'da deniz yasağı bitti mi? Denize girmek ne zaman kadar yasak? Bartın'da plaj ve denize girmek serbest mi, yasak kalktı mı? Karadeniz sahilinde yer alan kentlerden biri olan Bartın'da geçtiğimiz gün yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Halk sağlığı gözetilerek alınan karara göre denizin kirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde denize giriş yasağının kaldırılması bekleniyor.
2022-07-02 08:21:51
Bartın'da denize girmek yasak mı? Bartın'da deniz yasağı bitti mi? Denize girmek ne zaman kadar yasak? Bartın'da plaj ve denize girmek serbest mi, yasak kalktı mı? Karadeniz sahilinde yer alan kentlerden biri olan Bartın'da geçtiğimiz gün yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Halk sağlığı gözetilerek alınan karara göre denizin kirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde denize giriş yasağının kaldırılması bekleniyor.
Bartın'da yoğun sağanak yağışlar nedeniyle dere yatakları taşmış, sel ve su baskınları yaşanmıştı. Yaşanan olaylardan sonra Bartın Valiliği denize girmek isteyenleri ilgilendiren önemli bir karar aldı.
Bartın'da denize girmek yasak mı?
Bartın Valiliği tarafından alınan kararda şöyle denildi;
"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 01.07.2022 Cuma günü Vali Nurtaç ARSLAN Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; 1- İlimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle deniz suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenebileceğinden, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İlimiz İnkumu Plajı, Tarla Ağzı Plajı ve Gömü Plajında tedbiren 02-03-04/07/2022 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.07.2022"
Bartın'da deniz yasağı bitti mi?
Bartın'da denize girme yasağı 05/07/2022 tarihinde sona erecek.
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