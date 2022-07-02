Bartın'da denize girmek yasak mı? Bartın'da deniz yasağı bitti mi? Denize girmek ne zaman kadar yasak? Bartın'da plaj ve denize girmek serbest mi, yasak kalktı mı?

Bartın'da denize girmek yasak mı? Bartın'da deniz yasağı bitti mi? Denize girmek ne zaman kadar yasak? Bartın'da plaj ve denize girmek serbest mi, yasak kalktı mı? Karadeniz sahilinde yer alan kentlerden biri olan Bartın'da geçtiğimiz gün yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Halk sağlığı gözetilerek alınan karara göre denizin kirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde denize giriş yasağının kaldırılması bekleniyor.