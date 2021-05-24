Barış Özcan kimdir? TBMM dijital mecralar komisyonu dijital dünya hakkında fikirlerini almak için Enes Batur'u meclise çağırması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Sosyal medya kullanıcıları Enes Batur yerine Barış Özcan'ın çağırılması görüşünde. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Barış Özcan'ın TT olması ile Barış Özcan kimdir, Barış Özcan mesleği ne? Barış Özcan nereli, kaç yaşında gibi soruları soruyor. Peki Barış Özcan ne iş yapıyor? İşte Barış Özcan'ın hayatı ve biyografisi...

Barış Özcan kimdir? TBMM dijital mecralar komisyonu dijital dünya hakkında fikirlerini almak için Enes Batur'u meclise çağırması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Sosyal medya kullanıcıları Enes Batur yerine Barış Özcan'ın çağırılması görüşünde. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Barış Özcan'ın TT olması ile Barış Özcan kimdir, Barış Özcan mesleği ne? Barış Özcan nereli, kaç yaşında gibi soruları soruyor. Peki Barış Özcan ne iş yapıyor? İşte Barış Özcan'ın hayatı ve biyografisi...

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

Barış Özcan kimdir sorusuna kısaca şöyle yanıt verebiliriz. Barış Özcan Türk YouTuber, yönetmen, hukukçu ve hikâye anlatıcıdır.

Barış Özcan 23 Temmuz 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Abak.us'de kreatif medya ajans başkanlığı yaptı, Apple, Adobe ve LinkedIn'de danışmanlık ve sosyal medya ile ilgili görevlerde bulundu. 6 yıl boyunca Adobe'nin Akdeniz satış müdürlüğünü yaptı. TRT, Al Jazeera ve CNN Türk kanallarında belgesel yönetmenliği yaptı. 13 Eylül 2014 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı, YouTube tarafından değişim elçisi olarak seçildi. 26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. Ayrıca Barış Özcan'ın Şanışer ile birlikte seslendirdiği "Korkudan" isimli bir şarkısı bulunmaktadır.

400 MİLYON KEZ İZLENDİ

Son yıllarda ürettiği teknoloji, tasarım ve sanat videoları ile YouTube'da viral olmuştur. Ocak 2021 tarihinden itibaren YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşmıştır. YouTube'da Sanat, tasarım ve teknoloji konuları üzerine yaptığı içerikler 4.3 milyondan fazla kişi tarafından toplam 400 milyon kez izledi. Barış Özcan Evli ve 1 çocuk babasıdır.

YOUTUBE'UN 12 DEĞİŞİM ELÇİSİNDEN BİRİ OLDU

Çeşitli konferaslarda toplamda 600'den fazla konuşma yapan Barış Özcan, YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu. #CreatorsforChange adlı program için uluslararası projeler üretiyor. Devletşah Özcan ile evli ve Sufi adında da bir oğlu bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.