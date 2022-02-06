DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı
İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Tansu Çiller parti kuruyor' iddiası
'Bugün Türkiye ekonomisin girdiği çıkmazın baş mimarı Babacan'dır'
Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor nerede çekildi?
Gönül Dağı 50.bölüm full izle | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça
Sefa Doğanay kimdir kaç yaşında? Sefa Doğanay hayatı ve kariyeri...
Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı
Okullarda tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
ABD'den çarpıcı tespit: Kiev hükümeti iki gün içinde düşer
Eda Sakız kimdir? Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız şarkı sözleri
Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı
Taladro kimdir? Taladro şarkı sözleri
Araştırma: Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor
Kraliçe Elizabeth tahtının varisini açıkladı

TIMETURK / GENEL / Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı

Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, husumetli 2 grubun barışmak için bir araya geldiği buluşmada çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

2 Saat Önce
2022-02-06 09:30:38
Barış buluşması kana bulandı: 2 ölü, 6 yaralı

SİNOP'un Boyabat ilçesinde barışma buluşması kana bulandı.

sinopta-barisma-bulusmasinda-silahli-kavga-2-olu-6-yarali_3472_dhaphoto3

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Boyabat'ın Bağcılar Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Husumetli olan 2 grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

sinopta-barisma-bulusmasinda-silahli-kavga-2-olu-6-yarali_3472_dhaphoto2

Olayda 8 kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÖNÜNDE DE GERGİNLİK

Kavga haberinin duyulmasıyla hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

İlçede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş