Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor? Barış Akarsu’yu hangi oyuncu canlandıracak?

Barış Akarsu, 2007 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk müziğinin başarılı isimlerinden olan şarkıcı, gerek şarkılarıyla gerek oyunculuğu gerekse duruşuyla geniş kitlelere hitap etti. Sevilen şarkıcının hayatının filme çekileceği iddia edildi. Peki filmde başrolü kim üstlenecek? Film ne zaman vizyona girecek? İşte merak edenlerin cevabı...