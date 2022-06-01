Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor? Barış Akarsu’yu hangi oyuncu canlandıracak?
Barış Akarsu, 2007 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk müziğinin başarılı isimlerinden olan şarkıcı, gerek şarkılarıyla gerek oyunculuğu gerekse duruşuyla geniş kitlelere hitap etti. Sevilen şarkıcının hayatının filme çekileceği iddia edildi. Peki filmde başrolü kim üstlenecek? Film ne zaman vizyona girecek? İşte merak edenlerin cevabı...
2022-06-01 11:24:00
Müziğin sevilen isimlerinden biri olan Barış Akarsu, 2007 senesinde geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti. Aramızdan ayrılalı 15 sene olan şarkıcının hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Peki Akarsu'yu kim canlandıracak? İşte detaylar...
Barış Akarsu'yu kim canlandıracak?
Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmin adı "Barış Akarsu Merhaba" olacak. Filmin oyuncuları prodüksiyon şirketinde bir araya gelerek ilk okuma provalarını gerçekleştirdi.
Merakla beklenen filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Filmin yapımcılığını Fikri Büyük Yapım adına Özgür Tari üstleniyor. Ayrıca senaryoyu Mert Dikmen ve Can Anar yazıyor.
Barış Akarsu'nun hayatının izleyicilere aktarılacağı bu filmin yönetmenliğini Mert Dikmen üstlenirken, sanatçıyı başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. Akarsu'nun babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesi Metin Coşkun, kardeşi Aslıhan Kapanşahin, sevgilisi Aslı Bekiroğlu ve yakın arkadaşları Burak Satıbol ve Aytaç Usan oynayacak.
Barış Akarsu 1979 yılında Amasra'da doğmuştur. 2004 yılında Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurmuştur. Kairyerinin ilerleyen günlerine "Yalancı Yarim" dizisindeki performansı ile şöhretine şöhret katmıştır. Film çekimleri için Bodrum'a giderken bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.
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