Barış Akarsu Merhaba filmi yeni kadın oyuncusu belli oldu mu? Aslı Bekiroğlu'nun yerine hangi oyuncu geldi?

Barış Akarsu Merhaba'da kadın başrol oynayacak olan Aslı Bekiroğlu'nun ayrılmasıyla yeni oyuncu arayışları başladı. Dizinin yeni kadın başrolünün Almila Ada olduğu açıklandı.

Ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatına odaklanacak olan Barış Akarsu Merhaba filminin yapımcılığını Fikri Harika Productions üstleniyor. Filmin çekimleri için geri sayım başlarken filmde oyuncu değişikliği yaşandı. Kadın başrol olarak Aslı Bekiroğlu'nun seçildiği filmde, oyuncunun filmden ayrılmasının ardından yeni kadın başrol arayışı başladı. Sorun kısa sürede çözülürken yeni oyuncunun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Almida Ada, filmden ayrılan Bekiroğlu'nun yerini alacak. Güzel oyuncu şimdi de Üç Kızkardeş dizisi ile ekranlarda.

Almila Ada yeni kadın başrol oldu

Aslı Bekiroğlu'nun katıldığı bir etkinlikte Barış Akarsu ile ilgili sözleri çok konuşulurken, Bekiroğlu yapım şirketiyle yollarını ayırdı. Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracak oyuncu arayışları devam ederken, yeni bir başrolün bulunduğu açıklandı. Filmde Zeynep karakteri ile kamera karşısına çıkacak olan yeni kadın başrol ise Almila Ada oldu. Şimdi ekrana gelen Üç Kızkardeş dizisinde oynayan güzel oyuncunun sezon finalinin ardından çekimlerde yer alacağı söylendi.

Filmin çekimleri için Amasra'ya da gidecek olan ekip, bir hafta sonra çekimlere başlıyor. Kısa bir süre içerisinde çekilmesi beklenen filmin yakın zamanda vizyona girmesi bekleniyor. Şu anda çekim hazırlıkları devam ediyor.

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