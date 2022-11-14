Barış Akarsu Merhaba film şarkısı dinle | Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi?

Barış Akarsu Merhaba film şarkısı dinle | Anadolu Rock müzik sanatçısı Barış Akarsu talihsiz bir trafik kazasında 4 Temmuz 2007 yılında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölümü üzerinden yıllar geçti ancak Barış Akarsu hayranlığı sona ermedi. Genç yaşta hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da gösterime girecek. Filmde şarkıcının tamamlayadan hayata veda ettiği yarım kalan şarkısı filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirildi. Peki Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi? Barış Akarsu film şarkısı adı ne?

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Barış Akarsu 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Barış Akarsu'nun ani ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Akarsu'nun ölümü üzerinden yıllar geçti ve şarkıcının hayatı film olarak beyaz perdeye aktarıldı.

Barış Akarsu Merhaba film şarkısı dinle

Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı yıllar sonra seslendirildi. İşte Barış Akarsu Merhaba film şarkısı...

Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı hangisi?

Barış Akarsu'nun yaşamı film olarak beyaz perdeye aktarıldı. ‘Barış Akarsu Merhaba' filmi, 18 Kasım'da vizyona giriyor. Yarım kalan şarkı yıllar sonra tamamlandı. Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısı filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirildi. ‘Merhaba' şarkısından elde edilen gelir, Akarsu'nun da yaşarken destek verdiği LÖSEV'e bağışlanacak.

Barış Akarsu ne zaman öldü?

Barış Akarsu henüz gençliğinin baharında hayata gözlerini yumdu. Talihsiz bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Barşış Akarsu'nun şarkıları dilden dile dolanmaya devam ediyor. Akarsu

28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 km mesafedeki Torba Kavşağı'nda trafik kazasında kalbi durmuş olarak bulundu ve yapılan müdahalelerin ardından kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu 5 gün sonra 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü, saat 20:10 sularında hayata gözlerini yumdu. Trafik kazasonda otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) da öldü. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kaldı. 2008 yılının Ocak ayında dizide söylediği şarkılardan oluşan bir derlemenin içinde olduğu ve 28 yıllık hayatından kesitlerin paylaşıldığı bir belgesel DVD çıkarıldı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verildi.

Tankut Öktem merhum sanatçının anısına heykelini yapmaya başladı. Bu heykel, sanatçının ölüm yıldönümü olan 4 Temmuz 2008'de, Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali'nde Amasra'ya dikildi. Ölümünün birinci yılında kaza yaptığı kavşağın adının, "Barış Kavşağı" olarak değiştirilmesine karar verildi ve ölüm kavşağı olarak nitelendirilen noktada var olan kusurun giderilmesi için 2009 yılının Aralık ayında çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar 2012 yılında tamamlandı ve kavşak yeniden kullanıma açıldı. .