Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu'yu kim oynayacak? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler? Barış Akarsu'nun trajik ölümü sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğmuştu. Müzikleri, duruşu ve tarzıyla genç yaşta milyonların beğenisini kazanan Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Trafik kazası ile hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'nun filminde rol alacak oyuncuların kim oldukları araştırılmaya başlandı.

Hayata genç yaşta veda eden Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Barış Akarsu hayranlarının merakla beklediği filmin çekimlerine başlanıyor. Genç oyuncunun hayatını merak edenler filmin bir an önce çıkmasını bekliyor. Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu'yu kim oynayacak? Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler? soruları da şu sıralar internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Barış Akarsu Merhaba filminin detayları...

Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak?

Barış Akarsu'nun hayatını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin çekimlerine Haziran ayının ilk haftası başlanacak. Filmin ne zaman gösterime gireceğine dair henüz yapımcılardan bir açıklama gelmedi. Filmin 2023 yılında gösterime girmesi bekleniyor.

Barış Akarsu'yu kim oynayacak?

Trajik bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'yu filmde genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. İsmail Ege Şaşmaz pek çok dizi ve filmde rol almış ve perormansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Barış Akarsu Merhaba filmi oyuncuları kimler?

Barış Akarsu Merhaba filminin oyuncu kadrso belli oldu. Barış Akarsu rolünde İsmail Ege Şaşmaz olacak. Barış Akarsu'nun babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin kız kardeşini, sevgilisini Aslı Bekiroğlu, Burak Satıbol yakın arkadaşını, Aytaç Uşun ise yakın arkadaşına hayat verecek.

Aslı Bekiroğlu film kadrosundan çıkartıldı

25 yaşındaki genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, verdiği röportaj yüzünden "Barış Akarsu Merhaba" filminden ayrılmak zorunda kaldı. Bekiroğlu'nun Elle dergisinin stil ödülleri töreninde verdiği röportajda Bekiroğlu'nun sevgilisine hayat vereceği Akarsu'nun trajik ölümü hatırlatıldığında “Ne bileyim hayatım, başı sağ olsun. Tövbe yarabbim” demiş ve açıklama büyük tepki çekmişti.

Barış Akarsu Merhana filmi yönetmeni kim?

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari'nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor.

Barış Akarsu kimdir?

1979 yılında Amasra'da dünyaya gelen Akarsu arkadaşlarının ısrarı üzerine 2004 yılında Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada seyirciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendirdi. Daha sonra Star TV'de 2006 ve 2007 yıllarında Yalancı Yarim dizisinde Merve Sevi ile başrol oynadı. Film çekimleri için gittiği Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. .