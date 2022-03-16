Barcelona Stadının adı ne oldu? Camp Nou Stadı'nın adı ne olacak? Barcelona Stadyumu ismi değişti mi?

Barcelona Stadyumu ismi değişti mi? Barcelona Stadının adı ne oldu? Camp Nou Stadı'nın adı ne olacak? Barcelona Stadyumu ismi Spotify Camp Nou mu oldu? Futbol dünyasının en meşhur stadyumlarından biri olan Barcelona kulübünün stadyumunun ismi değişeceği iddia edildi. 1.3 milyar euro borcu olduğu belirtilen kulübün böylece yeni bir gelire sahip olması bekleniyor. Camp Nou olarak bilinen Stadının yeni isminin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Barcelona Stadyumu ismi değişti mi? Barcelona Stadının adı ne oldu? Camp Nou Stadı'nın adı ne olacak? Barcelona Stadyumu ismi Spotify Camp Nou mu oldu? Futbol dünyasının en meşhur stadyumlarından biri olan Barcelona kulübünün stadyumunun ismi değişeceği iddia edildi. 1.3 milyar euro borcu olduğu belirtilen kulübün böylece yeni bir gelire sahip olması bekleniyor. Camp Nou olarak bilinen Stadının yeni isminin ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Barceloma mali anlamda ciddi bir kriz içinde. Yıldız oyuncuları ile sözleşme yenileyemeyen Barcelona takıma ek kaynak arayışına girdi. Öyle ki tarihi öneme sahip Camp Nou Stadyumu'nun adının değişmesi bile gündeme geldl. Kulünü her yılı ekstra gelir sağlaması beklenen bu isim değişikliği konusunda bir müzik uygulaması şirketi ile anlaşmaya varıldı

Barcelona Stadının adı ne oldu?

Barcelona tarihinde ilk defa stadyumun adının değiştiriyor. Barcelona kulübünden yapılan yazılı açıklamada kulübün ismine sponsor anlaşması yapılacağı bildirildi. Barcelona kulübünün stadının adı Spotify Camp Nou olacağı bildirildi. Spotify ismi ayrıca 2022-2023 sezonundan itibaren erkek ve kadın A futbol takımlarında formaların önünde yer alacak ve antrenman formalarında da kullanılacak.

Camp Nou Stadı'nın adı ne olacak?

Camp Nou Stadı'nın adına sponsor anlaşması ile firma ismi eklenecek. Yapılan açıklamada kulübün yeni isminin Spotify Camp Nou olacağı açıklandı. Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için nisan ayı başındaki genel kurul toplantısında oylanıp kabul edilmesi gerekiyor. İspanyol basını ise kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, her anlaşma için 65 milyon euroluk kazanç elde edileceği iddia edildi.

Spotify nedir?

Spotify, İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 15 Eylül 2010 itibarıyla 1 milyonu aylık abone olmak üzere 10 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcılar ister görsel ve radyo tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir, isterlerse ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme, ve istediği şarkıyı çalabilme gibi özelliklere sahip olabilirler.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Mart 2021 itibarıyla, platformun 158 milyon ücretli abone dahil 356 milyon aylık etkin kullanıcısı var. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi / hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. .