Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır'ın yakın arkadaşı Niko'ya hayat veren Batuhan Kayar dizinin ilgilileri tarafından internet arama motorlarında kendine yer buldu. Son bölümde aldığı yaranın hayati öneme ulaşması ile hayatını kaybeden Niko merak edildi. Barboroslar Niko kimdir? Barbaroslar Niko Niko'yu oynayan Batuhan Bayar hayat hikayesi nedir? İşte detaylar...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır'ın yakın arkadaşı Niko'ya hayat veren Batuhan Kayar dizinin ilgilileri tarafından internet arama motorlarında kendine yer buldu. Son bölümde aldığı yaranın hayati öneme ulaşması ile hayatını kaybeden Niko merak edildi. Barboroslar Niko kimdir? Barbaroslar Niko Niko'yu oynayan Batuhan Bayar hayat hikayesi nedir? İşte detaylar...

NİKO ÖLDÜ MÜ?

TRT 1 ekranlarının yeni favori dizisi Barboroslar Akdeniz Kılıcı dizisinde Niko karakteri çok sevilmişti. Girdiği bir mücadelede ağır yaralanan Niko, Hızır Reis'in ellerinde hayatını kaybediyor.

BATUHAN BAYAR KİMDİR?

Batuhan Bayar, 1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Çocuk yaşlarından itibaren müzik ile ilgili olan Bayar, üniversite yıllarında oyunculuğa merak saldı. Çeşitli yerlerde sahne alan oyuncu, 2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar adlı dizide Niko karakterini üstlenmiştir. Daha önce reklam filmlerinde yer almış ayrıca Aile Hükümeti adlı film de rol almıştır. Boyu 1.86 cm, kilosu ise 85'dir.

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