Barbaroslar İsabel (İzabel) kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel'i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu bakımından oldukça güçlü olduğu görünüyor. Başrollerde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizide İsabel karakteri de dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu ve dizideki kilit rolü ile vatandaşlar Barbaroslar İsabel'i kim oynuyor sorusunu soruyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel kimdir sorusun yanıtı...

Barbaroslar İsabel (İzabel) kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel'i kim oynuyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu bakımından oldukça güçlü olduğu görünüyor. Başrollerde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı dizide İsabel karakteri de dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu ve dizideki kilit rolü ile vatandaşlar Barbaroslar İsabel'i kim oynuyor sorusunu soruyor. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel kimdir sorusun yanıtı...

TRT 1 ekranlarının aylardır beklenen yapımı nihayet izleyicisi ile buluşuyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır. Dizi konusu, görsel efektleri ve oyuncu kadrosu ile iddialı bir şekilde yayın hayatına başlıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer almasına kesin gözüyle bakılan dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide İsabel'i oynayanın gerçekte kim olduğu sorusu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Peki Barbaroslar İsabel (İzabel) kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel'i kim oynuyor?

Barbaroslar İsabel (İzabel) kim?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken İsabel'i ünlü oyuncu Pelin Akil oynuyor. İsabel dizide aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın rolünde. İşte Barbaroslar İsabel (Pelin Akil) kimdir sorusunun yanıtı...

Pelin Akil kimdir?

Pelin Akil 17 Nisan 1986 yılında dünyaya geldi. Pelin Akil Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil'i biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX'da yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

Barbaroslar konusu nedir?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanacak olan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer almaktadır.

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.