Barbados dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Barbados'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 'Devlet Başkanı' unvana son verildi. Sandra Mason yemin ederek Barbados devletinin başı görevini devraldı. Peki Barbados nerede? Barbados hangi kıtada? Barbados bağımsız mı? Barbados İngiltere'ye yakın mı? İşte Barbados hakkında detaylar...

Barbados dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Barbados'da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 'Devlet Başkanı' unvana son verildi. Sandra Mason yemin ederek Barbados devletinin başı görevini devraldı. Peki Barbados nerede? Barbados hangi kıtada? Barbados bağımsız mı? Barbados İngiltere'ye yakın mı? İşte Barbados hakkında detaylar...

Barbados, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den 'Devlet Başkanı' unvanını alarak, 396 yıldır devam eden süren resmiyeti sonlandırdı. Başkent Bridgertown'da yapılan törende Sandra Mason yemin ederek devletin başı görevini devraldı. Barbados dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu.

Barbados nerede?

Barbados, Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dâhil edilen bir ülke konumundadır. Karayipler'in en doğusundaki ada olan Barbados, Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre (270 mil) kuzey doğusundadır. Barbados'a en yakın ada komşuları, batıda Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, güneybatıda Grenada ve güneyde Trinidad Tobago'dur. Ülkenin başkenti Bridgetown'dur.

Adaya yapılan köle ticareti, 1807 Köle Ticareti Yasası tarafından yasaklanıncaya kadar devam etti ve Barbados'taki köleleştirilmiş nüfusun nihai kurtuluşu, 1833 Köleliği Kaldırma Yasası'nı takip eden beş yıllık bir süre boyunca gerçekleşti.

Barbados'un 287.000 nüfusu ağırlıklı olarak Afrika kökenlidir. Bir Atlantik adası olmasına rağmen, Barbados Karayipler ile yakından ilişkilidir ve önde gelen turistik yerlerinden biri olarak yer alır.

Barbados bağımsız mı?

30 Kasım 1966'da Barbados, II. Elizabeth ile Barbados Kraliçesi olarak bağımsız bir devlet ve İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi oldu. Ekim 2021'de Sandra Mason, Parlamento tarafından Barbados'un ilk devlet başkanı olarak seçildi. 30 Kasım 2021'de Mason, devlet başkanı olarak Kraliçe Elizabeth'in yerine geçti ve Barbados cumhuriyete geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.