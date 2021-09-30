Banu Küçükpolat kimdir? Opr. Dr. Banu Küçükpolat nereli kaç yaşında? Star TV'de yayınlanan sabah kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak sağlık konusunda değerlendirmelerde bulunan ve Banu Küçükpolat daha sonra stüdyoda müzik eşliğiyle dans etti. Dansı sosyal medyada da gündem olan Banu Küçükpolat'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın hayatı ve biyografisi...

Banu Küçükpolat kimdir? Opr. Dr. Banu Küçükpolat nereli kaç yaşında? Star TV'de yayınlanan sabah kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak sağlık konusunda değerlendirmelerde bulunan ve Banu Küçükpolat daha sonra stüdyoda müzik eşliğiyle dans etti. Dansı sosyal medyada da gündem olan Banu Küçükpolat'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın hayatı ve biyografisi...

Seda Sayan'ın hafta içi her gün sunduğu sabah programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programına katılan Opr. Dr. Banu Küçükpolat sağlık konusunda açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Sağlık sorunu yaşayan insanların sorunlarının nasıl üstesinden geleceği konusunda yardımcı olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat daha sonra stüdyıda müzik eşliğinde yaptığı dans gündem oldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın programda yaptığı dans nedneiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu. Bugelişmelerden sonra vatandaşlar Banu Küçükpolat'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Banu Küçükpolat kimdir? Opr. Dr. Banu Küçükpolat nereli kaç yaşında?

BANU KÜÇÜKPOLAT KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Banu Küçükpolat ortaokul ve liseyi Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. Ardımdan 1998 yılında Yeditepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan Banu Küçükpolat tıp eğitimine başladı.

7 yıllık Tıp eğitimimi 2004 yılında tamamlayan Küçükpolat 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü kazandı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ‘nde Aile hekimi asistanı olarak göreve başladı.

2006-2007 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile hekimi asistanı olarak görevime devam etti. 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı. 2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yapan Küçükpolat, hekimliğe Bahçeşehirde açtığı muayenehanede devam ediyor.

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