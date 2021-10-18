29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'de bankada ve kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankalar 29 Ekim'de açık mı? 29 Ekim cuma noterler açık mı? gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ekim ülkemizde resmi tatiller arasındadır ve resmi tatillerde bankalar ve noterler kapalı olur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'de bankada ve kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar bankalar 29 Ekim'de açık mı? 29 Ekim cuma noterler açık mı? gibi sorulara yanıt arıyor. 29 Ekim ülkemizde resmi tatiller arasındadır ve resmi tatillerde bankalar ve noterler kapalı olur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülkemizde 1.5 gün resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil olması nedeniyle bir çok kişi 29 Ekim'de izinli oluyor. Başta devlet kurumları ve okullar 29 Ekim'de kapalı olacak. 2021 yılında Cuma gününe denk gelen 29 Ekim'de bankadaki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar Bankalar 29 Ekim'de açık mı? 29 Ekim cuma noterler açık mı? gibi sorulara yanıt arıyor.

Bankalar 29 Ekim'de açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar o gün açık değildir. Ayrıca 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olduğundan 28 Ekim saat 13.00'ten sonra da bankalar kapalı olacak.

28 Ekim'de bankalar açık mı?

28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurumları kapalı olcaktır. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT öğleye kadar açık olacak.

29 Ekim cuma noterler açık mı?

Noterler de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 Ekim'de yapılan EFT ve havale aynı gün hesaba geçer mi?

29 Ekim'de yapılan EFT işlemleri 1 gün sonra hesaba geçer. Ancak 29 Ekim'in 2021 yılında cuma gününe denk geldiği düşünülürse EFT işlemleri hafta başında hesaba geçer. Havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçer. Fast işlemleri de hafta sonu kısıtlaması olmadan aynı gün hesaba geçer.

28 Ekim yarım gün mü?

28 Ekim Perşembe günü tüm kamu kuruluşları yarım gün çalışıyor. Yani saat 13.00'ten sonra tüm resmi kurumlar kapalı olacak ve çalışanlar izinli sayılacak. 28 Ekim ve 29 Ekim ile 1.5 gün resmi tatil uygulanır.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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