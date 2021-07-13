Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz'da PTT, belediyeler açık mı? 2021 yılında 15 Temmuz perşembe gününe denk geldi. Kurban bayramından bir kaç gün önce olması nedeniyle bankada işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz'da bankalar açık mı yoksa kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. PTT, belediyeler ve kamu kurumları 15 Temmuz'da açık mı kapalı mı?

Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz'da PTT, belediyeler açık mı? 2021 yılında 15 Temmuz perşembe gününe denk geldi. Kurban bayramından bir kaç gün önce olması nedeniyle bankada işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz'da bankalar açık mı yoksa kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. PTT, belediyeler ve kamu kurumları 15 Temmuz'da açık mı kapalı mı?

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bankadaki ve kamu dairelerindeki işlerini bitirmenin telaşında. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de bayramdan hemen önce perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar da 15 Temmuz'da bankaların ve kanu dairlerinin çık olup olmayacağını araştırıyor. Peki bankalar 15 Temmuz'da açık mı yoksa kapalı mı? PTT, topu dairleri, valilikler, beledyeler, kaymakamlıklar 15 Temmuz'da açık mı?

Bankalar 15 Temmuz'da açık mı?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm ülkede resmi tatil uygulanıyor. Resmi tatilden dolayı 15 Temmuz perşembe günü bankalar kapalı olacak. Bayramdan önce bankadaki işlerini ahalletmek isteyen vatandaşlar 16 Temmuz cuma günü bankalarda işlem yapabilir. 2021 Kurban Bayramında Arefe günü de bankaların yarım gün açık olarak vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor.

15 Temmuz'da EFT yapılır mı?

15 Temmuz resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi yapılamıyor.

Kurban bayramı kaç gün?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını ilan etti. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedir?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.