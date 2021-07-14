Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz 2021 bankalar çalışıyor mu? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bankalardaki işlemlerini bitirmek istiyor. Bankalarda yoğunluğun yaşandığı şu günlerde 15 Temmuz'da bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de resmi tatil günleri içindedir. Peki 15 Temmuz 2021'de Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Deniz Bank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bank, açık mı?

Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz 2021 bankalar çalışıyor mu? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bankalardaki işlemlerini bitirmek istiyor. Bankalarda yoğunluğun yaşandığı şu günlerde 15 Temmuz'da bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de resmi tatil günleri içindedir. Peki 15 Temmuz 2021'de Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Deniz Bank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bank, açık mı?

Bankadaki işlerini bayram tatili araya girmeden bitirmek isteyen vatandaşlar bankalarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. İşlerini yetiştiremeyenler 15 Temmuz'da bankalar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bankalar 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm ülkede resmi tatil uygulanıyor ve resmi tatillerde kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda kapalı olur. Bankadaki işlerini bayramdan önce bitirmek isteyenler 16 Temmuz'da bankalara gidebilirler. Ayrıca 2021 Kurban Bayramında Arefe günü de bankaların yarım gün açık olarak vatandaşa hizmet vermesi bekleniyor.

15 Temmuz'da EFT yapılır mı?

15 Temmuz resmi tatil olmasından dolayı EFT işlemi yapılamıyor.

Banka çalışma saatleri 2021

1 Temmuz'da korona kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra normalleşme sürecine gidildi ve Türkiye'deki tüm bankalarda ve normal mesai programı uygulanmaya başlandı. Türkiye'deki bankalar genel olarak sabah 09.00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17.00'de mesaiyi bitiriyor. Öğle araları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

2021 yılında kurban bayramı 9 gün idari izin olarak kutlanacak. Ancak resmi tatil 4.5 gün olacak. Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz'a denk geliyor. 20 Temmuz Kurban Bayramının 1. günü olacak ve Kurban Bayramı tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedir?

FETÖ ihanet şebekesi 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) şehit düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

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