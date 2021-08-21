Banka havale işlemlerinde dikkat!

Gönderdiğiniz havale dekontuna havale sebebini yazmazsanız, Yargıtay bu havalenin bir borç ödemesi için yapıldığını kabul ediyor. Siz bu parayı alıcı kişiye borç vermek amacıyla göndermiş olsanız bile...

Banka, PTT ya da para transferi yapan diğer kuruluşlar aracılığıyla birisine para göndermeyen, havale yapmayan vatandaş günümüzde neredeyse yok gibidir.

Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısı:

Bir çoğumuz, ödeme yaptığımız kişinin, havale alıcısının ne için bu havalenin yapıldığını, ödemenin ne için yapıldığını bildiğini düşünerek, havale açıklaması yazmayız, ödeme gerekçesini bildirmeyiz. Nasıl olsa karşı taraf da biliyor, biz de biliyoruz, birbirimize güvenmeyelim mi?

Güvenelim tabii ama güvenimizin istismar edilebileceğini de unutmayalım. Hem, ödeme veya havale gerekçesini, açıklamasını yazarsak, karşı tarafa bir güvensizlik duymuş da olmayız. Ama olası olumsuz sonuçların doğmasını da daha baştan önlemiş oluruz.

Yapacağımız banka havalesine eğer bir açıklama yazmazsak, Yargıtay bunu bir borcun ödemesi için yapılmış kabul ediyor. Örneğin, siz havale alıcısına borç vermek için para göndersiniz bile, havale dekontuna açıklama yazdırmamışsanız, asıl borç veren siz olmanıza rağmen, karşı taraf itiraz edip, sizin kendisinden aldığınız borcun havalesini yaptığınızı ileri sürebilir. Yargıtay da onu haklı bulur.

Ya da boşanma davası açıldıktan sonra, mahkemenin verdiği tedbir nafakasını öderken, bu ödemelerin tedbir nafakası olduğunu belirtmezseniz, mahkeme bu ödemeleri ahlaki bir görevin yerine getirilmesi için yapılmış ödemeler olarak kabul eder ve siz bir daha tedbir nafakası ödemek zorunda kalırsınız.

Mahkeme tedbir nafakası ödenmesine karar verdikten sonra yapılan ödemelerde bir açıklama yoksa, mahkeme bakıyor, ödemeler tedbir nafaka miktarı veya onun katları kadarsa, tedbir nafakası ödenmiş kabul ediyor.

Örneğin tedbir nafakası aylık 1000 TL ise, ödemeler de aylık 1000 TL veya iki ayda bir 2 bin TL gibi katları şeklinde ise ödemelerde açıklama yazılmamış olsa bile, mahkeme tedbir nafakası için ödeme yapılmış sayıyor.

Ödemeler düzensiz ve örneğin ikinci ay 1700, beşinci ay 3 bin TL ödeme yapılmışsa, bunları ahlaki bir görevin yerine getirilmesi için yapılmış ödeme olarak sayıyor, tedbir nafakasını ödenmemiş kabul ediyor.

Bu sebeple siz siz olun, her yaptığınız ödemenin ne için yapıldığına dair açıklamayı mutlaka yazın, yazdırın. Sadece, geri almamak üzere yaptığınız havalelere açıklama yazmasanız da olur.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.