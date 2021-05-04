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Balon balığı ücreti nereden alınır? Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur?

Akdeniz ve Ege'de ciddi probleme dönüşen balon balıklarını avlayanlara tanesine 5 lira gibi bir ödeme yapılıyordu. Balon balığı avcılığını teşvik eden ve avcılara ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Balon balığı avlayan vatandaşlar da 5 lira ödülü nereden alacaklarını merak etmeye başladı. Peki Balon balığı ücreti nereden alınır? Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur? Balon balığı kuyruk ödemesi nereden yapılır?

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Google News - Timeturk
04.05.2021 10:34:12
Balon balığı ücreti nereden alınır? Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur?

Akdeniz ve Ege'de ciddi probleme dönüşen balon balıklarını avlayanlara tanesine 5 lira gibi bir ödeme yapılıyordu. Balon balığı avcılığını teşvik eden ve avcılara ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Balon balığı avlayan vatandaşlar da 5 lira ödülü nereden alacaklarını merak etmeye başladı. Peki Balon balığı ücreti nereden alınır? Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur? Balon balığı kuyruk ödemesi nereden yapılır?

Deniz ürünleri popülasyonuna ciddi zararlar veren ve yüksek zehirli olduğu bilinen balon balıklarının avlanmasına verilen teşvik devam ediyor. Denizlerimizdeki balon balığı sayısını azaltma için bu balığı avlayanlara tane başına 5 lira ödeme yapılıyor. Balon balığı avlayan vatadandaşlar da Balon balığı ücreti nereden alınır? Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur? gibi soruları sornaya başladı.  

Balon balığı ücreti nereden alınır?

İstilacı balık türlerinden balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Buna göre 500 bin adet Lagocephalus Sceleratus türünden avlayan kişiye 2.5 milyon lira ödenecek.

Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

Balon balığı avı 5 lira ödemesi için nereye başvurulur?

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek. Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek. Desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçılar, Ek-3'te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan