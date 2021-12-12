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Balkondan kiracısına ateş açtı! O anlar kamerada

TIMETURK / GENEL / Balkondan kiracısına ateş açtı! O anlar kamerada

Balkondan kiracısına ateş açtı! O anlar kamerada

Bursa'da, İ.K., evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye, balkondan tabancayla ateş edip yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

2 Saat Önce
2021-12-12 16:06:39
Balkondan kiracısına ateş açtı! O anlar kamerada

Bursa'da korku ve paniğe yol açan bir olay yaşandı.

İ.K. (41), evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye (30), balkondan tabancayla ateş etti. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda kiracı M.T., ayak bileğinden yaralandı, şüpheli İ.K. tutuklandı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre İ.K. , evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi. Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.'ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., ‘kasten adam yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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