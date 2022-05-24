Balkan Ninnisi ne zaman başlıyor? Tanıtım fragmanı yayınlandı mı?
TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisi hakkında bir çok araştırma yapılıyor. Peki Balkan Ninnisi ne zaman yayınlanacak? Balkan Ninnisinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.
2022-05-24 22:48:15
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve merakla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin ilk fragmanı izleyenlerle paylaşıldı. Peki Balkan Ninnisinin teması nedir? Balkan Ninnisinin konusu nedir? Balkan Ninnisi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Balkan Ninnisi dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstlenecek. Dizinin senaryosunu Uğur Uzunok yazdı. Başrollerde Erdal Özyağcılar, Emre Bey, Merih Öztürk ve Özlem Türkad yer alıyor. Dizi, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesine odaklanacak.
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