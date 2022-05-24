Balkan Ninnisi ne zaman başlıyor? Tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Balkan Ninnisi dizisi hakkında bir çok araştırma yapılıyor. Peki Balkan Ninnisi ne zaman yayınlanacak? Balkan Ninnisinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.