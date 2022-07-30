Balkan Ninnisi Konusu Nedir? Balkan Ninnisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Balkan Ninnisi dizisi nerede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizisinde hangi oyuncular var? Balkan Ninnisi dizisi konusu ne? TRT 1 Ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Balkan Ninnisi dizisi21 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir.Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstlendiği bu dizi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Balkan Ninnisi Konusu Nedir?

Balkan Ninnisi dizisi konusu ne?“Balkan Ninnisi”, Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü seyirciye sunmakta.

Makedonya'nın Üsküp şehrinde, nehrin bir tarafında Makedonlar; diğer tarafında Türkler ve Arnavutlar yer almakta. Süleyman Usta ve ailesi, İki tarafı birleştiren Taş Köprü 'den ismini alan köfteci dükkanını işletmekte. Süleyman ustanın iki oğlundan biri olan Ertan; üniversiteyi bitirir ve yurduna geri döner. Ertan gibi şehre dönüş yapan Jovanka, annesi Elena'nın baskısıyla Viyana'da siyaset bilimi okur. İstemediği, her detayı kendi iradesi dışında planlanmış bir hayatla yüzleşecektir. Jovanka, annesinin otoritesinden uzaklaşıp kendi hayatı uğruna mücadeleye girişir.

Balkan Ninnisi Oyuncu Kadrosu

Balkan Ninnisi dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?TRT 1 Ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi hem senaryosu hem de birbirinden yetenekli oyuncuları ile milyonları ekrana kilitlemekte. Balkan Ninnisi dizisi oyuncu kadrosu şu şekilde sıralanmakta:

Erdal Özyağcılar/ Süleyman

Özlem Türkad/ Neriman

Merih Öztürk/ Jovanka

Emre Bey/ Ertan

Gözde Çığacı/ Gülsüm

Hakan Boyav/ Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan/ Gülbahar

Erman Saban/ Hayati

Sarp Bozkurt/ Arif

Süleyman Kara/ Mustafa

Balkan Ninnisi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Balkan Ninnisi dizisi çekimleri nerede yapılıyor? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor. .