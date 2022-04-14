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Balkan Naci İslimyeli kimdir? Neden vefat etti?

Balkan Naci İslimyeli, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli kimdir?

44 Dakika Önce
2022-04-14 21:48:59
Balkan Naci İslimyeli kimdir? Neden vefat etti?

Balkan Naci İslimyeli, 1947'de Adapazarı'nda dünyaya gözlerini açtı. 1967'de şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun uygulamalı yetenek sınavını kazanarak girdiği resim bölümünde beş sene resim eğitimi aldı. Birincilikle mezun olduğu okulda bir yıl sonra 1973 yılında asistan oldu.

Asistanlığı döneminde kazandığı Avusturya Hükûmeti'nin bursu ile litografi (taş baskı) eğitimi görmek üzere 1975 yılında Salzburg'a gitti. 1977 yılında Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi Olarak Kurgu konulu yeterlilik tezini verdi. 1980-1982 senelerinde İtalyan Hükümeti'nin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde çalışmalar yaptı. 1983'te sanatta yeterlilik diploması aldı ve 1986'da resim bölümü doçenti oldu.

New York'ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yapan İslimyeli, 1990 yılında New York Üniversitesi'nde Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi'nde konuk sanatçı olarak bulundu. 1991'de Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. A.B.D. Hartford Trinity Collage davetiyle bu üniversitede konuk sanatçı olarak çalıştı. 1996 yılında profesör olan İslimyeli, çeşitli ülkelerden aldığı davetlerle kısa dönemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Söz , Suç , Suret , Deja Vu , Matah ve Balkan Naci İslimyeli adlı altı sanat kitabı hazırlayan sanatçının ayrıca Dost , Oluşum , Yazı , Gösteri , Argos , Kitap-lık gibi dergilerde şiir ve öyküleri yayımlandı. Sinemada sanat yönetmeni olarak çalıştı. Çeşitli televizyon kültür programlarında danışman olarak görev yaptı. Yirminin üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Marmara Üniversitesi'nde Balkan Naci İslimyeli atölyesinin başında çalıştı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Sanat ve Tasarı , İletişim ve Çağdaş Sanat , Görsel Çözümleme Yöntemleri , Deneysel Sanat Atölyesi , Görsel Gösterge Bilimi konulu uygulamalı dersler verdi. Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim programında resim atölyesi yönetti.

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli, kanser nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

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