Balkan Naci İslimyeli kimdir? Balkan Naci İslimyeli nereli, kaç yaşındaydı? Türk sanatının önemli isimlerinden olan Balkan Naci İslimyeli 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride bir çok eser ve kitap bırakan Balkan Naci İslimyeli aynı zamanda öğretim üyeliği ve sanat yönetmenliği de yapmıştır. İşte Balkan Naci İslimyeli'nin hayatı ve biyografisi...

Balkan Naci İslimyeli kimdir? Balkan Naci İslimyeli nereli, kaç yaşındaydı? Türk sanatının önemli isimlerinden olan Balkan Naci İslimyeli 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride bir çok eser ve kitap bırakan Balkan Naci İslimyeli aynı zamanda öğretim üyeliği ve sanat yönetmenliği de yapmıştır. İşte Balkan Naci İslimyeli'nin hayatı ve biyografisi...

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli bir süredir tedavi görüyordu. Balkan Naci İslimyeli 75 yaşında vefat etti. Sanatçıdan geriye eserleri ve kitapları kaldı.

Balkan Naci İslimyeli kimdir?

Balkan Naci İslimyeli 1947 yılında Sakarya Adapazarı'nda dünyaya geldi. Balkan Naci İslimyeli Türk ressam ve öğretim üyesidir.

1967 yılında şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun uygulamalı yetenek sınavını kazanarak girdiği resim bölümünde beş yıl resim eğitimi gördü.

Birincilikle mezun olduğu okula bir yıl sonra 1973 yılında asistan oldu. Asistanlığı döneminde kazandığı Avusturya Hükûmeti'nin bursu ile litografi (taş baskı) eğitimi görmek üzere 1975 yılında Salzburg'a gitti. Yurda döndüğünde tez çalışmalarına devam eden sanatçı 1977'de “Görsel Sanatlar Öğesi Olarak Kurgu” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Floransa'ya 1980 yılında bu kez İtalyan Hükûmeti'nin bursuyla giderek; Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde iki yıl boyunca çalışmalar yaptı.

1982 yılında Türkiye'ye geri dönüş yaptı.

Doktoraya eşdeğer olan sanatta yeterlilik diplomasını 1983 yılında alan sanatçı üç yıl sonra 1986'da resim bölümünde doçent oldu.

1989 yılında ABD'nin New York şehrine gitti. Burada çağdaş sanatlar üzerine çalışmalar yaptı. New York Üniversitesi Hagop Kevorkian Yakındoğu Merkezi'nin davetiyle 1990 yılında burada çalışmalarda bulunan İslimyeli, 1991'de Fulbright bursuyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Konuk sanatçı olarak davet edildiği ABD Hartford Trinity Koleji'nde çalıştı.

Balkan Naci İslimyeli 1996 yılında profesör oldu. Değişik ülkelerden aldığı davetlerle gittiği yerlerde kısa süreli çalışmalar yaptı.

İslimyeli, eğitimciliğinin yanı sıra sanat kitapları, şiir ve öyküler yazmakta sinema ile de ilgilenmektedir. Şiir ve öyküleri Dost, Oluşum, Yazı, Gösteri, Argos, Kitaplık dergilerinde yayımlanmıştır.

Marmara Üniversitesi'nde kendi adıyla resim atölyesi; yirminin üzerinde de yüksek lisans ve doktora tezi yöneten sanatçı son olarak Işık Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevini üstlenmişti.

Balkan Naci İslimyeli sanat kitapları

Suç

Söz

Suret

Déjà vu'

Matah

Balkan Naci İslimyeli Dönemler

1963 1970 Kendi Kendine (İlk Resimler)

1970 1973 Kent Masalları

1971 1975 Kurşun Yıllar

1974 1978 Çöküş

1978 1980 Bir Yıkımın Mimarisi

1980 1984 Gezginler, Gece yüzleri

1988 1989 Hava, su, toprak, ateş

1990 1991 Deli gömleği

1991 1993 Sır

1991 1998 Adımlar Cümleler

1998 1999 Çile

1988 2007 Fotoğraflar

1989 2007 Yerleştirmeler

1989 2007 Heykeller

1993 1994 Söz

1994 1996 Suç

1997 1998 Suret

1999 2000 Deja Vu

2001 2002 Zamansız

2006 2007 Giysiler

1995 2007Yolcular

1989 2007 Videolar .