Balkabağı maskesi sivilceleri önlüyor

Cilt bakımına önem veren insanlar doğal yöntemlerle evde kolaylıkla besleyici maske hazırlayabiliyorlar. Balkabağıyla da çok faydalı bir cilt maskesi hazırlamak mümkün. Peki nasıl? İşte balkabağı maskesi ve cilde yararları...



Potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir içeren balkabağı bol lifli bir meyvedir ve vücuda çok yararlıdır. Genellikle tatlısını, çorbasını, sütlacını yaptığımız balkabağını cilt maskesi olarak kullanmayı hiç denediniz mi? Pişman olmayacaksınız!

Bal kabağının besin değeri nedir?

100 gram balkabağında 5 gram karbonhidrat, 2.2 gram lif, 1.1 gram protein, 0.1 gram yağ ile 383 miligram potasyum, 0.8 miligram demir ve 22 miligram kalsiyum vardır. %90'ı sudan oluşan bu balkabağı yüksek oranda potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko ve bakır mineralleri ile A vitamini, folik asit, C vitamini ve B vitaminleri içerir.

Bal kabağı cilde faydalı mı?

Bal kabağı zengin besin değeri sayesinde cilde de çok faydalıdır. Bal kabağı ciltteki ölü hücreleri yok eder, lekeleri azaltır. Kollajen üretimini destekler, cilt tonunu ve elastikiyetini geliştirmeye yardımcı olur. Cilt kırışıklıklarına iyi gelir ve cildi kansere neden olan serbest radikallerin oluşturduğu hasarlardan korur.

E vitamini sivilce oluşumunu önleyen bir vitamindir ve balkabağında bol miktarda bulunur. Balkabağından yapacağınız maske sayesinde gözenekleriniz temizlenir, cildiniz beslenir, sivilce ve akne oluşumu azalır, kir ve yağ dolu siyah noktalardan korunulur.

Balkabağı maskesi sayesinde cilt hücrelerindeki deformasyon giderilir, güneşin zararlı ışınlarından cilt ve dermis tabakası korunur. Gözenekler sıkılaşır, cilt renk tonu eşitlenir. Kesik, çizik, yara ve çukurlaşmalar balkabağı maskesi sayesinde iyileşir.

Balkabağı maskesi nasıl hazırlanır?

Cilt dostu balkabağı maskesi hazırlamak için iki dilim balkabağı, iki çay kaşığı bal ve bir yemek kaşığı yağsız yoğurda ihtiyacınız olacak.

İki dilim bal kabağını buharda haşlayıp püre haline getirin. Daha sonra içerisine iki çay kaşığı bal ve bir yemek kaşığı yağsız yoğurdu ekleyin. Bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp buzdolabında bekletin. Cildinizi temizleyin ve masaj yaparak bu karışımı cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi durulayıp temiz bir havluyla nazikçe kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.