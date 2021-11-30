Balıkesir'de 30 Kasım Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kentte fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken 1 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Balıkesir'de 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. İşte 1 Aralık (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

Balıkesir'de 30 Kasım Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Kentte fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken 1 Aralık'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Balıkesir'de 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı. İşte 1 Aralık (yarın) Balıkesir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

Pek çok ilimizde lodosun etkisiyle fırtına meydana geldi. Yer yer 100 km/saat hıza kadar çıkan fırtına bir çok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar söküldü. Ne yazık ki fırtınada can kayıpları haberleri de geldi. Balıkesir'de 30 Kasım salı günü okullar tatil edildi. Öğrenciler de 1 Aralık'ta okulların açık olup olmayacağını merak edip araştırıyor.

Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?

Balıkesi'de 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Balıkesir Valiliği havaların koşullarına bakarak okullarla ilgili kararını verecek. Balıkesir'de 1 Aralık günü rüzgarlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir'de 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı?

Balıkesir'de okulların tatil edilmesine Balıkesir Valiliği karar veriyor. Balıkesir'de hava durumu değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğin karar verilecek. 1 Aralık Çarşamba Balıkesir'de okul tatil mi sorusu ile igli gelişmelere Balıkesir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Valilikten "30 Kasım tatil" açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.