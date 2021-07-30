Balıkesir'de ormana girişler yasak mı? Balıkesir'de ormanda piknik yasak mı? Peş peşe gelen orman yangınlarından sonra tedbirler artırıldı. Balıkesir Valiliği de aldığı kararla ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Alınan tedbirler kapsamında Balıkesir'de ormanda piknik yapılmayacak, ateş ve mangal yakılmayacak. Peki Balıkesir'de ormana girişler kaç gün yasak?

Balıkesir'de ormana girişler yasak mı? Balıkesir'de ormanda piknik yasak mı? Peş peşe gelen orman yangınlarından sonra tedbirler artırıldı. Balıkesir Valiliği de aldığı kararla ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Alınan tedbirler kapsamında Balıkesir'de ormanda piknik yapılmayacak, ateş ve mangal yakılmayacak. Peki Balıkesir'de ormana girişler kaç gün yasak?

Vatandaşlar yaz aylarında seirnlemek ve piknik yapmak için çoğu zaman ormanlık alanları tercih ediyordu. Ancak bu ziyaretlerden sonra istemeden de olsa yangınlar çıkabiliyor. Türkiye'nin her köşesinden orman yangınları haberi gelirken yangına karşı çeşitli önlemler de hayata geçirilmeye başlandı. Son olarak Balıkesir'de yangın çıkma olasılığına karşı yeni önlemler alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Balıkesir'de ormana girişler yasak mı?

Balıkesir'de ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı. Orman yangınlarını önlemek adına alınan yani kurallar çerçvesinde vatandaşlar mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormana giremeyecek ve piknik yapamayacak.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek.

Valilik'ten yapılan açıklama

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca ‘Valilik oluru' alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı ‘olur'a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.