Balıkesir CHP Mitingi ne zaman? CHP Milletin Sesi Mitingi saat kaçta başlayacak? CHP Balıkesir mitingi nerede yapılacak?

Balıkesir CHP Mitingi ne zaman? CHP Milletin Sesi Mitingi saat kaçta başlayacak? CHP Balıkesir mitingi nerede yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi Milletin Sesi mitinglerine devam ediyor. Son olarak İstanbul'da miting yapan CHP'nin sıradaki durağı Balıkesir olacak. Balikesir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak olan mitingin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Balıkesir CHP Mitingi ne zaman? CHP Milletin Sesi Mitingi saat kaçta başlayacak? CHP Balıkesir mitingi nerede yapılacak? Cumhuriyet Halk Partisi Milletin Sesi mitinglerine devam ediyor. Son olarak İstanbul'da miting yapan CHP'nin sıradaki durağı Balıkesir olacak. Balikesir'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılacak olan mitingin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. CHP'nin her ilde düzenlemeyi planladığı Milletin Sesi mitinglerinin devamı Balıkesir'de yapılacak. Balıkesir'de CHP'nin mitingine katılmak isteyen vatandaşlar mitingin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak edip araştırmaya başladı. Balıkesir CHP Mitingi ne zaman? CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapılacak “Milletin Sesi Mitingi” öncesinde tüm yurttaşlara çağrı yaptı. CHP Milletin Sesi Mitingi saat kaçta başlayacak? CHP Balıkesir mitingi 24 Temmuz Pazar günü yapılackak. Miting akşam saatlerinde başlayacak. Mitingin başlama saatinin 18.30 olduğu açıklandı. CHP Balıkesir mitingi nerede yapılacak? Miting Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapılacak. CHP'nin Balıkesir Milletin Sesi mitinginin tanıtım videosunda “Birlikte beraberce emin adımlarla yürüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz Pazar, saat 18.30'da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' mitinginde buluşuyoruz” denildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın açıklamsında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 24 Temmuz'da Balıkesir'de düzenlenecek “Milletin Sesi Mitingi'ne” çağrı yaptı. .