Balık yemenin faydaları neler? Balığın saça ve cilde etkileri nedir?

Balığın faydaları neler? Balığın saça ve cilde faydası var mı? Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen besinlerden biride balıktır.

Balık, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri bakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıda ürünüdür. Sofların vazgeçilmez besini olan balığın faydaları türüne göre değişkenlik göstermektedir. Sizler için balık hakkında merak edilen detaylara değindik. İşte tüm detaylar...

BALIK YEMENİN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini koruyor

kalp ve damar sağlığını koruyucu özelliği mevcut.

gözde sarı nokta hastalığı riskini azaltır,

kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Zekâ gelişimine fayda sağlıyor.

görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlıyor.

Kemikleri güçlendiriyor.

Hücreleri onarıyor.

Depresyondan koruyor

Diyabet riskini azaltıyor

Alzheimer riskini düşürüyor

Eklem ağrılarına faydalıdır.

Az yağlı ve kalorisi daha düşüktür olan balık, kilo aldırmaz.

Hücreleri yeniler cildi güzelleştirir.

BALIĞIN SAÇA VE CİLDE FAYDASI

Omega 3 deposu mucizevi besinlerden balığın, sağlığa olan faydalarının yanı sıra saça ve cilde olan mucizeleri de saymakla bitmez. Balığın saça ve cilde faydaları şu şekildedir:

Saçların Canlanmasını Sağlıyor

Yaşlanma karşıtı etkiyle cildin gençliğini korur

saçların uzamasını kolaylaştırıyor

Hücreleri yeniler cildi güzelleştirir

saçları güçlendiriyor

saçların kurumasını ve yıpranmasını önler

canlı ve parlak görünüme sahip olmalarını sağlıyor.

BALIĞIN ZARARI VAR MI?

İçeriğinde bol miktarda protein,minarel,vitamin bakımından zengin olan balığın faydaları olduğu gibi bazı zararlarıda mevcuttur. Balığın zararları arasında çok fazla tüketilmesi ve neredeyse her gün balık yemesi Merkür zehirlenmesine neden olabilir. Bu sebepten düzenli bir şekilde balık tüketmeye özen gösteriniz.

BALIĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Balığın kalorisi nedir? Balık besinin 100 gramında 82 kalori bulunmaktadır. Ayrıca balığın 1 porsiyonu (200 gr) 164 kaloridir. Balığın besin değeri nedir? Balığın 100 gramı 18.3 gram protein, 0.9 gram yağ içermektedir. .