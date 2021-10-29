Balık yağları çocukları şişmanlatıyor mu?

Birçok anne ve baba kilo aldırır korkusuyla çocuklarına balık yağı içirmiyor. Fakat sanılanın aksine balık yağının kilo aldırma gibi bir etkisi yoktur. Hatta balık yağı kilo vermeye bile katkı sağlayabilir. Detayları sizler için araştırdık...



Balık dokusundan elde edilen balık yağı için genellikle ringa, ton, hamsi ve uskumru balıkları kullanılır. Bol miktarda omega 3 yağ asidi içeren balık yağı çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için çok faydalıdır.

Balık yağı beyin gıdası olarak da tabir ediliyor. Balık yağı sayesinde vücutta birçok işlev sağlıklı olarak gerçekleştirilir. Balık yağı vücutta üretilemeyen ama vücudun gereksinim duyduğu bir yağdır. Bu yüzden uzmanlar düzenli olarak balık yağı kullanımını tavsiye eder. Balık yağları sıvı, kapsül ve tablet formunda eczanelerde satılmaktadır.

Balık yağı çocukların şişmanlamasına mı sebep oluyor?

Balık yağı çocuklarda anksiyete ve depresyonu hafifletmeye yardımcı olur. Bu sayede çocuğun yemek yeme tepkisinin geçmesine de katkıda bulunur. Balık yağı kullanan çocuk daha iyi yemek yemeye başlayabilir. Durum böyle olunca anne ve babalar balık yağının çocuğa kilo aldıracağı endişesine kapılıyor. Fakat bu oldukça yanlıştır.

Balık yağı kilo aldırmasının aksine kilo vermeye katkıda bulunur. Çünkü balık yağı egzersizin etkisini artırır, çocuğu spor yapmaya teşvik eder ve çocukta uzun süreli tokluk sağlar.

Çocuk sağlığı ve beslenmesiyle ilgili uluslararası komisyon ve kurumlar çocukların rutin olarak balık yağı takviyesi almasını tavsiye etmektedir.

Balık yağının çocukların vücuduna ne gibi bir faydası var?

Omega 3 yağ asitleri çocuklarda zihinsel gelişimi olumlu etkiler. Öğrenme kapasitesinin artmasını sağlar. Hiperaktivite görülen çocuklarda, omega 3 yağ asitleri bu sorunun giderilmesinde önemli katkılar sağlar.

Omega 3 kanserden koruyucu özelliktedir. Kötü kolesterol olan LDL'yi düşürür. Anksiyete bozukluklarına iyi gelir. Depresyona iyi gelir. Damar sertliğini tedavi eder. AIDS, Alzheimer ve sarı nokta hastalığına şifa olur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmayı sağlar. Kalp ritm bozukluklarına şifa olur. Kronik iltihaplanmaya bağlı görülen hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Kısa bağırsak sendromunu ortadan kaldırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.