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TIMETURK / GENEL / Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı?

Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı?

Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı? Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla balık fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor. Son bir kaç haftadır balık fiyatları normalin de üzerinde seyrediyordu. Hamsinin kilosu 30 liradan satılıyordu. Denizlerin soğumasıyla balıkların daha da bollaşacağı lezzetleneceği bekleniyor.

45 Dakika Önce
2021-12-24 15:04:50
Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı?

Balık fiyatları düştü mü? Hamsi, istavrit, palamut ucuzladı mı? Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla balık fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor. Son bir kaç haftadır balık fiyatları normalin de üzerinde seyrediyordu. Hamsinin kilosu 30 liradan satılıyordu. Denizlerin soğumasıyla balıkların daha da bollaşacağı lezzetleneceği bekleniyor.

Havaların soğuması ile denizlerdeki balık avının daha fazla olması beklşeniyor. Özellikle hamsi ve istavrit avının denizlere karın düşmesiyle artması beklşeniyor.

Balık fiyatları düştü mü?

Balık avının artmasıyla balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Tezgahlarda 30 TL'ye kadar çıkan hamsinin fiyatının yeniden 15 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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