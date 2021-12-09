Balığın taze mi bayat mı olduğunu nasıl anlayacağız?

Balık, vitamin, mineral bakımından çok zengin bir besindir. Aynı zamanda beynimizin kullandığı omega 3 yağ asitlerince oldukça zengindir. Peki balığın taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? Balığın lezzetini etkileyen bir durum var mı? Balığın besin değeri nedir? Balık alırken neye dikkat etmek gerekir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Balık küçük büyük demeden herkesin tüketmesi gereken bir besindir. Buna rağmen ülkemizde birçok kişi gerçekten yeterli miktarda balık tüketmiyor. Aslında besin değeri açısından önemli besinlerin arasında yer alan balığı haftada iki defa tüketmemiz gerekir.

Balık etinin besin değeri nedir?

Balık eti, folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi minerallerden zengindir. B grubu vitaminlerden tiamin(B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D'nin iyi kaynakları olduğu kabul edilir. Balık eti gerçekten iyi bir protein kaynağıdır.

Balığın taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?

Taze balığın eti genellikle sert olur. Pulları kolay bir şekilde kopmaz ve gayet parlak gözükür. Derisi de tıpkı pulları gibi parlaktır. Taze balık suya bırakılırsa dibe çöker.

Taze balığın ağız kısmı genel olarak kapalıdır ve taze balık deniz kokmaktadır. Solungaçları ise kırmızı renkte ve nemlidir. Bayat balığın gözleri donuk ve mattır. Bayat balığın solungaçları kırmızıdan çok kahverengi bir renktedir. Bayat balığa parmağınızla bastırdığınızda parmak izi kalır ve balığın eti sert değil yumuşamıştır. Bayat balık suya atılırsa dibe çökmez ve suyun üstünde kalır, balığın ağzı da açılır. Bayat balığın karın kısmı genellikle şiş bir şekildedir.

Balık alırken neye dikkat etmek gerekir?

Balık alırken muhakkak deniz balığı tercih etmelisiniz ve kültür balığından kaçınmalısınız. Son zamanlarda balıklara koruyucu kimyasallar sıkılıyor. Bu insan sağlığını oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. İri ve çiftlikte yetişmiş balıklar yerine denizde yetişmiş küçük balıkları satın almayı ve tüketmeyi tercih etmelisiniz.

Balığın lezzetini etkileyen bir durum var mı?

Balık etinin lezzeti birçok etmene bağlı olarak değişebilir. Bu etmenlerden en önemlisi balığın beslenmesi ve çeşitliliğidir. Bir diğer etmen balığın gezgin olmasıdır. Derin sularda besin çeşitliliği çok daha fazladır ve bu durum derin suda beslenen balıkların lezzetine doğal olarak etki eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.