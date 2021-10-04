Bal ve zencefil ikilisi akciğerinizi nikotinden temizliyor

Arıların doğadan topladıkları nektarla oluşturdukları bal insan sağlığı için çok önemli bir besindir. Bozulmayan tek gıda olan bal bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde vücudumuza çok daha faydalı bir hale gelir. Peki bal hangi besinlerle birlikte tüketilmeli? Gelin bu sorunun cevabına hep beraber bakalım...

Arılar çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından aldıkları nektarı yutarlar. Bu nektar arıların bal midesine gider ve burada enzimler sayesinde kimyasal değişime uğrar. Arılar oluşan bu besini kovandaki petek hücrelerine yerleştirir. İşte bu besin baldır. Bal insan sağlığına son derece faydalı ve hiç bozulmayan bir gıdadır. Bal besin değeriyle vücudumuz için doğal bir ilaçtır. Bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde ise vücudumuza inanılmaz faydalar sağlar.

Bal hangi besinlerle birlikte tüketilmeli?

Bal ve Yoğurt - Yoğurt kalsiyum bakımından çok zengin bir besindir. İçerisine bal katılıp tüketildiğinde ise kandaki şekeri dengeler. Ayrıca vücuda enerji ve zindelik verir.

Bal ve Badem - Sürekli sinirli ve stresli hissediyorsanız akşam yatmadan yiyeceğiniz ballı badem sinir sistemlerinizi onaracaktır.

Bal ve Zencefil - Bal ve zencefil bir araya geldiğinde akciğerlerinizi tertemiz yaparlar. Su ile kaynattığınız zencefilin içerisine bir kaşık bal ekleyin ve için. Bu karışım akciğerlerinizi mikroplardan, virüslerden ve nikotinden temizleyecektir.

Bal ve Tarçın - Bal ve tarçın ikilisi vücudunuzun direncini artırıp bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Damarlarınızı temizler. Kötü kolesterol seviyesini aşağıya çeker. Kan akışını düzenler ve uzun süreli tokluk sağlayarak kilo vermenize katkıda bulunur.

Bal ve Ceviz - Ceviz Omega-3 yağ asidinden oldukça zengindir. Bal ile bir araya geldiğinde ise çok güçlü bir ilaç olur. Bal ve ceviz karışımı beyin konsantresini artırır, halsizliği giderir, yorgunluğa bağlı baş ağrısını durdurur. Soğuk havalarda bal ve ceviz karışımını yerseniz bağışıklığınız güçlenir ve vücudunuzun direnci artar.

Balın besin değeri nedir?

100 gram bal 307 kalori içerir. Ayrıca 100 gram balda 75.1 g karbonhidrat, 0.4 g protein, 2.4 mg C vitamini, 47 mg potasyum, 5 mg kalsiyum, 1.3 mg demir bulunur.

Bal tüm bu besin değeriyle vücutta bakteri ve virüslere karşı savaşır. Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır, kalp hastalıklarına iyi gelir. Kolon kanserine ve ülsere şifa olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.