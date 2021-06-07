Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?

Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenin devam eden metro çalışmalarının ne zaman biteceğinden de bahsetti. Bakırköy ve Kirazlı hattında da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak? Bakanı Karaismailoğlu Bakırköy Kirazlı metro hattının ne zaman açılacağına dair de bilgi verdi.

Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenin devam eden metro çalışmalarının ne zaman biteceğinden de bahsetti. Bakırköy ve Kirazlı hattında da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak? Bakanı Karaismailoğlu Bakırköy Kirazlı metro hattının ne zaman açılacağına dair de bilgi verdi.

Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Adil Karaismailoğlu metro hatlarının durumuna dair de bilgi vedi. Karaismailoğlu İstanbul'da devam eden 7 metro hattı ile ile ilgili de açıkalmalarda bulundu. Bkaırköy ve Kirazlı arasında yaşayan binlerce kişinin merakla beklediği Bakırköy Kirazlı metrosunun da ne zaman hizmete gireceği açıklandı.

Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu devam eden metro inşaatlarının ne zaman biteceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu şunları söyedi: "Bugün depo sahasında bulunduğumuz Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında, Bakırköy sahil (İDO)-Kirazlı metro hattında, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı ile Kazlıçeşme-Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız. İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz." Karaismailoğlu, projeler tamamlandığında, bugün yaklaşık 260 kilometre olan İstanbul'un hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğunun 364,5 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Bakırköy Kirazlı metro istasyonları

9 km uzunluğundaki BAKIRKÖY - BAHÇELİEVLER - KİRAZLI METRO HATTI, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlamaktadır.

BAKIRKÖY İDO

ÖZGÜRLÜK MEYDANI

İNCİRLİ

HAZNEDAR

İLKYUVA

YILDIZTEPE

MOLLA GÜRANİ

KİRAZLI

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