DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakırköy Belediyesi'nin önünde eylem
MEB E-sınav görevli ücreti ne zaman yatar? Ehliyet E-sınav ücretleri kaç gün sonra yatacak?
'Hac parasını' telefon dolandırıcılarına kaptıran çiftin gözyaşı dinmiyor
Erdoğan: NATO artık tavrını belirlemeli, ne yapacaksa yapmalı
Avrupa'da enflasyon rekor kırdı
Akşener: 'Tarkan'ın şarkısı, bazılarına çok ağır geldi'
Sarp Levendoğlu kimdir? Emret Komutanım Üsteğmen Levent Yılmaz (Sarp Levendoğlu) nereli, kaç yaşında?
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı | Doktor Öğretim üyesi alımı başvuru şartları
İslam Memiş'ten gram altınla ilgili kritik tahmin
Mutfağınız küçük ve sıkışıksa 9 küçük tüyo
'Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…'
Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi
Karamollaoğlu: Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı
İKSV’den Türk sineması klasiklerine dokunuş

TIMETURK / GENEL / Bakırköy Belediyesi'nin önünde eylem

Bakırköy Belediyesi'nin önünde eylem

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, Bakırköy Belediyesinde 18 işçinin haksız gerekçelerle işten çıkarılması, 85 işçinin de görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti.

10 Dakika Önce
2022-02-23 14:20:00
Bakırköy Belediyesi'nin önünde eylem

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan Türk-İş'e bağlı (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyeleri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle, polis gözetiminde Bakırköy Belediye Başkanlığı binasına yürüdü.

Belediye önünde Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Burada grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Savaş Doğan, grevin tamamlanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, 18 Şubat'ta Bakırköy Belediyesi şirketi BAKPER'de çalışan 8 işçinin işine haksız gerekçelerle son verildiğini söyledi.

Doğan, 21 Şubat'ta da kadrolu 10 işçinin iş akdine son verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan ivedi olarak işten haksız şekilde çıkartılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine dönmesini istiyoruz. Zaten grev sonrası işbaşı yapıldığından beri baskılar devam ediyordu. Ayrıca yine keyfi bir şekilde görev yerleri değiştirilen 85 kadrolu işçi arkadaşlarımızın da asıl yerlerine tekrar dönmesini talep ediyoruz."

Gruptakiler açıklamanın ardında dağıldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş