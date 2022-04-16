Baki Ersoy istifa mı etti? Baki Ersoy neden istifa etti? Baki Ersoy hangi partiye geçecek?

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Baki Ersoy flaş bir kararlar istifa ettiğini açıkladı. Ersoy çıkacak kararı beklemeden Bahçeli'ye 'bağlı ve sadık' kalacağını belirterek partisinden istifa etti. Baki Ersoy Cumhur İttifakı patilerinden MHP milletvekili olarak ''Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. ' demişti. Bu açıklamalardan sonra Ersoy disipline sevk edilmişti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Baki Ersoy flaş bir kararlar istifa ettiğini açıkladı. Ersoy çıkacak kararı beklemeden Bahçeli'ye "bağlı ve sadık" kalacağını belirterek partisinden istifa etti. Baki Ersoy Cumhur İttifakı patilerinden MHP milletvekili olarak ""Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. " demişti. Bu açıklamalardan sonra Ersoy disipline sevk edilmişti.

Baki Ersoy istifa mı etti?

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy partisinden istifa etti. Ersoy açıklamasında Bahçeli'ye "bağlı ve sadık" kalacağını belirterek partisinden istifa etti.

Baki Ersoy neden istifa etti?

Baki Ersoy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar neticesinde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor. Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den açıklama

MHP'den yapılan açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. .