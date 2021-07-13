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Bakan Yanık: Ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

35 Dakika Önce
2021-07-13 10:21:37
Bakan Yanık: Ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamlarını kendi başına sürdüremeyen, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, ailelerinin yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ödeme tarihini öne çektik"

Yanık, haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini belirterek, "Bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektik. Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında bu ay 893,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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