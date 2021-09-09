DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaku: Uzaylılara kendimizi göstermeye çalışmamız çok riskli
Fahrettin Koca saat 18.00'de ne açıklayacak? Fahrettin Koca neyi açıklayacak?
2020 KPSS puanı 15 bin öğretmen atamasında geçerli mi? 2020 ÖABT 15 bin atamada geçerli mi?
Görev süresi sona eren Başbakan Osmani, milletvekili seçilemedi
Ukrayna’dan önemli Bitcoin kararı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: TFF'den rica ediyorum, haddini bildirsin!
9. sınıf bursluluk sınavı (İOKBS) soruları 2021 | 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları
Türkiye'nin Otomobili 2022 sonunda banttan inecek
CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Bakan Özer: Atama takvimini en kısa sürede paylaşacağız
Bayraktar: İnsansız savaş uçağımız, muharebe sahasında devrim olacak
Lise ve Ortaokul bursluluk sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları | Bursluluk sınavı soru ve cevapları
Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

TIMETURK / GENEL / Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

Ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

2 Saat Önce
2021-09-09 10:33:16
Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayı için 170 milyon lira, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş