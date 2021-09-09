Bakan Yanık: Bugün hesaplara yatırılmaya başlandı

Ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayı için 170 milyon lira, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.