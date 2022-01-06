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Bakan Yanık açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

17 Dakika Önce
2022-01-06 11:01:07
Bakan Yanık açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ile yaklaşık 495 milyon lira engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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