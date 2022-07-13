Bakan Soylu ''Kurban Bayramı'' bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, arefe günü dahil Kurban Bayramı'nda 31 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dönüş yolunuz kemerli olsun" mesajını paylaştı.

Yurt genelinde 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ortalama ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının ise 15 olduğunu hatırlatan Soylu, "Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu, maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.