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Bakan Soylu ''Kurban Bayramı'' bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, arefe günü dahil Kurban Bayramı'nda 31 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-07-13 10:35:55
Bakan Soylu ''Kurban Bayramı'' bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dönüş yolunuz kemerli olsun" mesajını paylaştı.

Yurt genelinde 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ortalama ölümlü kaza ortalamasının 12, can kaybının ise 15 olduğunu hatırlatan Soylu, "Kurban Bayramı'nda, arefe günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu, maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

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