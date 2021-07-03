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Bakan Selçuk'tan 400 bin emekliye mektuplu davet

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 400 bin emekliyi mektupla halk eğitim merkezi kurslarına davet etti. Selçuk, mektupta, 'Halk eğitimi merkezlerimizde 3 bin 645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz' dedi.

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03.07.2021 12:33:14
Bakan Selçuk'tan 400 bin emekliye mektuplu davet

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 400 bin emekliyi mektupla halk eğitim merkezi kurslarına davet etti. Selçuk, mektupta, "Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından, "Yeni bir hayata yelken açan yaklaşık 400 bin emekli vatandaşımıza rüzgâr olma niyetiyle bir mektup gönderiyoruz. 3 bin 700'e yakın farklı kurs programı olan halk eğitimi merkezlerimizin ve yüreğimizin kapılarını ardına kadar açtık. Dinlenmek, eğlenmek, öğrenmek isteyenleri bekleriz" notuyla 400 bin emekliye gönderdiği mektubu paylaştı.

'YANINIZDA OLALIM İSTEDİK'

Bakan Selçuk, emeklilere, sağladıkları katkılar için teşekkür ederek, "Artık kendinizden bahsederken 'emekliyim' diyeceğiniz bir dönemdesiniz. 'Emekli' demek; bir anlamda 'uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık' demek. Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi. Öncelikle ülkemize sağladığınız bu büyük katkı için teşekkür etmek isterim. Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden, 'emekli oldum' dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik" dedi.

Bakan Selçuk, halk eğitim merkezlerine davetinde şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkânıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz. Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep 'emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz' denir. Bizim çabamız da bu yelkene rüzgâr olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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