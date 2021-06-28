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Bakan Pakdemirli'den tavukları ölen kadın girişimciye destek

Bakan Pakdemirli'den tavukları ölen kadın girişimciye destek

Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde elektrik arızasından dolayı 8 bin 500 tavuğu ölen Sevim Demir'i cep telefonu ile görüntülü arayarak, 5 bin tavuk desteğinde bulundu.

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28.06.2021 09:11:37
Bakan Pakdemirli'den tavukları ölen kadın girişimciye destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde elektrik arızasından dolayı 8 bin 500 tavuğu ölen Sevim Demir'i cep telefonu ile görüntülü arayarak, 5 bin tavuk desteğinde bulundu.

Sevim Demir'in Pazarcık ilçesinin Keleş Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin tavuğun bulunduğu çiftliğinde, elektrik arızası meydana geldi. Arızadan dolayı çiftlikteki hava sirkülasyonunu sağlayan fanlar devre dışı kalınca, yaklaşık 8 bin 500 tavuk öldü. 4 çocuk annesi Demir'in yardımına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koştu. Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt'un cep telefonundan Sevim Demir ile görüntülü konuştu.

‘TALİMAT VERDİM, 5 BİN TAVUK TESLİM EDİLECEK'

Her zaman üretenin yanında olduklarını ve her türlü desteği verdiklerini belirten Pakdemirli, olayı duyunca çok üzüldüğünü söyledi. Kadın üretici ile görüntülü görüşen Pakdemirli, "Üzücü olayı öğrendik. 10 bin tavuğunuzun 8 bin 500'ünü kaybetmişsiniz elektrik kesintisinden dolayı. Sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta durmaya çalıştığınızı görünce biz de 'Destek olalım' dedik. Arkadaşlarıma talimat verdim. Arkadaşlarım da gereğini yaptılar, çarşamba günü size 5 bin tane tavuk teslimi olacak. En azından bu zararınızın yarısını gidermiş olacağız. Gerekiyorsa biraz daha yardımcı oluruz. Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe bizler de size destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘TAVUKLAR GELDİĞİNDE BAYRAM OLACAK'

Sevim Demir ise 5 bin tavuk desteği sözüne çok sevinerek Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti. 4 çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını belirten Demir, "Hayvanlarımız öldü, bakanımız bize yardımcı oluyor. Allah kendinden de, yardımcı olanlardan da razı olsun. Bakanım 5 bin tavuk göndereceğini ve bir şeyler daha yapacağını söyledi. Allah kendisinden razı olsun. Tavuklar geldiğinde benim bayramım olacak" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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