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TIMETURK / GENEL / Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Yüzde 100 oranında attırılacak

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Yüzde 100 oranında attırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre desteğini 2022 yılında yüzde 100 oranında artıracaklarını söyledi.

15 Dakika Önce
2021-11-01 11:33:35
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Yüzde 100 oranında attırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli "2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık. Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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