Bakan Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, '118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır' dedi.