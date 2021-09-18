Bakan Pakdemirli: 118 işçi alımı yapacağız
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, '118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır' dedi.
2021-09-18 12:43:44
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 118 işçi alımı yapacaklarını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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