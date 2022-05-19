Bakan Nebati Güldür Güldür'deki skecini canlandırdı: Vekiller kahkahaya boğuldu

'Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diyen Bakan Nebati, Gülgür Güldür’deki skeci TBMM’deki AK Partili vekillere anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, grup toplantısında AK Partili milletvekilleriyle neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

VEKILLERDEN ALKIŞLI DESTEK

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Güldür Güldür Show'daki kendi tiplemesini anlatırken vekiller bakana alkışlarla destek verdi.

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz hafta sonu yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili skeci büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada da gündem olan skeç ile ilgili Bakan Nebati de paylaşımda bulunmuş ve “Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim” ifadelerini kullanmıştı.