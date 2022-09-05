Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye ile ilgili ifadeleri son derece talihsiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası soruları cevaplayan Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük" sözlerini kullandı.

"Birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha sağlıklıdır"

"Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır" diyen Çavuşoğlu, iki ülke Cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğun da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak mekanizmalar bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Ziyaretten önce baktım epeydir bu istişareleri gerçekleştirmemişiz. Afrika ve diğer bölgesel konularda, Suriye konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu istişareleri de gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz"

Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'yle bağlarını korurken Fransa toplumuna da en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzu ettiklerini belirterek, Fransa'nın bunları kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobyaya karşı, İslam düşmanlığı, antisemitizm veya Hristiyan düşmanlığı, aşırıcılıkla mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var" sözlerini kullandı.

Özellikle merkez siyasetçilerin menfi söylemlerinin geleceğe yönelik endişeleri arttırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye her Afrika ülkesinde seviliyor"

Macron'un Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Macron konuşmasında 3 ülkeden bahsetti bunlardan bir tanesi de Türkiye. Ben açıkça söylemek isterim Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Sonuçta Türkiye olarak biz Afrika'da veya başka yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz ve hiçbir ülkede de bir problemimiz yok. Biz hiçbir yerde, Afrika'da ya da başka yerde sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere ve kıtalara gitmiyoruz. Tam tersine eşit ortak gibi görüyoruz. Zaten Türkiye'nin de şu anda Afrika'da çok popüler olmasının sebebi bu. Türkiye seviliyor, her Afrika ülkesinde seviliyor. Çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor, aynı samimi dille konuşuyor, eşit ortak gibi görüyor. Tepeden bakmıyoruz biz. O nedenle Türkiye'nin buralarda gücünün artması, popülaritesinin artması kimseyi rahatsız etmemeli. Hatta Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Fransa'ya da yardımcı olabiliriz çünkü Türkiye güvenli bir ortak."