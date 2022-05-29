Bakan Kurum duyurdu: Ev yapmak isteyene uygun fiyatlı arazi devletten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların kendi konutlarını yapması için devlete ait arazilerin satışa çıkarılacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum, vatandaşların tek parselde kendi evini yapabileceğini ya da talep örgütlenmesiyle daha büyük parseller alabileceğini kaydetti.

Hürriyet'e konuşan Bakan, isteyenlerin müteahhitlerle anlaşabileceğini belirterek “Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi.

Bakan şu bilgiyi verdi:

* Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız.

* Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek.

* Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek.