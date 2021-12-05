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Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
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TIMETURK / GENEL / Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

19 Dakika Önce
2021-12-05 16:37:52
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

Ekran Resmi 2021-12-05 16.38.45

Ekran Resmi 2021-12-05 16.38.53

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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