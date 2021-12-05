Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.