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Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Rize yine zirvede

Sağlık Bakanı Koca, 28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını açıkladı. Rize, 653,10 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

24 Dakika Önce
2021-09-11 12:20:32
Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Rize yine zirvede

28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize, 653,10 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Rize, 100 bin kişide 653,10 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu.

Bir önceki haftaya göre en fazla artan 10 il, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

Ekran Resmi 2021-09-11 12.21.08

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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