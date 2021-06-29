Bakan Koca duyurdu: Tren ve otobüs garlarında aşı hizmeti başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, artık tren ve otobüs garlarında kurulan merkezlerde de aşı hizmetinin verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmasında yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, artık tren ve otobüs garlarında kurulan merkezlerde de aşı hizmetinin verileceğini duyurdu.

Koca şunları kaydetti:

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.

İki doz aşı uygulanan sayısı 15 milyonu aştı

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde ilk doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon yaklaşırken, ikinci doz uygulanan sayısı 15 milyonu aştı.

Şu ana kadar ülke genelinde yaklaşık 49 milyon kişi aşılandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.