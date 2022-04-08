DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti
Analiz: Azerbaycan ve Ermenistan nihai barış için önemli adımlar attı
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?
Davranış bozukluğu fiyatlarda değil fırsatçılarda sayın Nebati
TMSF'den taşınmaz satış ihalesi
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
En Güzel Türk ve Yunan Adaları
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
2022-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak
TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti
Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Bakan Koca'dan mecburi hizmet süresine ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan mecburi hizmet süresine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenlemenin Mecliste kabul edildiğini duyurdu.

4 Saat Önce
2022-04-08 07:52:23
Bakan Koca'dan mecburi hizmet süresine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

Ekran Resmi 2022-04-08 07.49.31

"Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Koca şunları kaydetti:

"Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır."

Ekran Resmi 2022-04-08 07.50.25

"Halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin hizmet yükümlülüğü sona erdi"

Mecliste kabul edilen düzenlemeyle halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini vurgulayan Koca şöyle bilgi paylaştı:

"Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır."

"Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur." mesajı veren Koca, "Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz." ifadesini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş