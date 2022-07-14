Bakan Koca’dan Datça yangınına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam çıkan Muğla Datça'daki orman yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının devam ettiği belirterek, şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini kaydetti.

9 kişinin tedavinin sürdüğünü, 9 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin ise tedaviye ihtiyaç duymadığını ifade eden Koca, "4 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi. .